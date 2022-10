Dopo l'inchiesta della BBC

TikTok, il popolare social media cinese, ha deciso di aumentare l’età minima per le dirette dai 16 ai 18 anni dopo che la BBC ha scovato centinaia di account trasmessi in diretta dai campi profughi siriani con bambini che chiedevano donazioni. Ne dà notizia la stessa BBC.

Alcuni di questi bimbi ricevevano fino a 1000 euro in un’ora ma quando era il momento di ritirare i soldi, TikTok ne tratteneva fino al 70%.

Cosa cambierà?

Soltanto gli adulti saranno in grado “di inviare regali virtuali o accedere alle funzionalità della monetizzazione”, ha affermato il social media. Inoltre, “nelle prossime settimane”, TikTok consentirà di trasmettere in diretta solo agli adulti. Tuttavia, non è chiaro come la piattaforma cinesa applicherà queste restrizioni.

L’inchiesta della BBC

Per cinque mesi, la Global Disinformation Unit della BBC, BBC Arabic e BBC Eye Investigations hanno seguito più di 300 account di TikTok in diretta dal nord-ovest della Siria.

Le regole della piattaforma dicono che un utente non può sollecitare di ricevere regali e deve “prevenire il danno, il pericolo o lo sfruttamento” dei minori.

Però, quando la BBC ha segnalato a TikTok 30 account di bambini che chiedevano l’elemosina, il social media rispondeva che non c’era stata alcuna violazione delle sue regole in nessuno di quei casi. E quando la BBC ha contattato direttamente TikTok, la società ha eliminato tutti quei profili.

TikTok ha poi affermato che quel tipo di contenuto non era consentito sulla piattaforma e la commissione sui regali digitali era significativamente inferiore al 70% ma non ha ancora confermato l’importo esatto.