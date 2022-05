Discussione al Consiglio dei Ministri

In Consiglio dei Minsitri si discute sulla platea dei percettori del bonus da 200 euro previsto dal DL Aiuti, annunciato il 3 maggio scorso dal premier Mario Draghi.

Ebbene, il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli del MoVimento 5 Stelle e il ministro del Lavoro Andrea Orlando del Partito Democratico avrebbero chiesto e ottenuto di estendere il bonus anche ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori stagionali. Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) si occuperà di lavorare al fondo necessario.

Inoltre, stando sempre a quanto si apprende, anche i lavoratori domestici riceveranno il bonus previsto per chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro l’anno: in una prima bozza erano stati esclusi dalla platea.

Per quanto concerne gli altri, l’idennità – chiamata anche bonus inflazione – sarà corrisposta a dipendenti e pensionati e a tutti coloro che al 30 giugno 2022 sono titolari di un assegno di pensione, assegno sociale, o anche trattamenti di accompagnamento alla pensione (assegni di esodo) con la mensilità di luglio, in via automatica e con verifica a conguaglio. Il bonus sarà destinato anche ai disoccupati e agli autonomi. Infatti, l’articolo 33 della nuova bozza sul tavolo di Palazzo Chigi prevede un fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.