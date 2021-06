È successo in provincia di Brescia

Incidente stradale mortale a Iseo, in provincia di Brescia.

Un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 27 sono morti la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, all’interno di una galleria.

I giovani si sono scontrati frontalmente con la loro auto contro un furgone e sono morti sul colpo.

Come riportato a BresciaToday.it dall’Agenzia regionale per l’emergenza-urgenza, ci sono stati anche 6 feriti, di cui 4 in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, automediche, vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi del caso.

C’è stato anche l’intervento di un elisoccorso, decollato da Como, che ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice rosso, uno dei feriti.

Da accertare perché l’auto dei ragazzi si è scontrata frontalmente con un furgon che viaggiava in direzione opposta.