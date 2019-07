Meteo Sicilia

Caldo e sole in Sicilia anche per questo avvio di settimana in Sicilia che vede un intensificarsi graduale delle temperature.

Secondo i metereologi di 3bmeteo.com. nel medio-lungo termine “i modelli numerici intravedono un cambio delle condizioni meteo-climatiche dal 6-8 luglio, quando l’anticiclone africano potrebbe ritirarsi almeno in parte nei propri luoghi di provenienza. In questa fase le correnti più fresche Nord atlantiche favorirebbero più temporali e clima meno caldo in primis al Nord, ma progressivamente anche al Centro-Sud, specie adriatiche. Questa evoluzione resta comunque una ipotesi ancora in fase di analisi che necessiterà di ulteriori conferme”.