Lo ha comunicato lo stesso Albert Bourla su Twitter

Albert Bourla, CEO della casa farmaceutica Pfizer, è risultato positivo al Covid-19 e ha “sintomi molto lievi”. Lo ha comunicato lui stesso ieri, lunedì 15 agosto, su Twitter.

Bourla ha scritto: “Vorrei farvi sapere che sono risultato positivo al #COVID19. Sono contento di avere ricevuto quattro dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e mi sento bene, avverto sintomi molto lievi. Mi sto isolando e ho iniziato un ciclo di Paxlovid“.

Bourla si è detto “fiducioso” sul fatto che avrà “una pronta guarigione e ha espresso gratitudine per i suoi colleghi che hanno lavorato per rendere disponibili i vaccini e le cure contro il coronavirus. Pfizer ha condiviso le stesse informazioni in una nota ufficiale.

Il vaccino anti Covid-19 di Pfizer-BioNTech, denominazione comune internazionale Tozinameran, commercializzato come Comirnaty, è il vaccino anti Covid-19 a mRNA sviluppato nel 2020 da BioNTech e Pfizer e somministrabile per iniezione intramuscolare. È considerato tra i più somministrati se non il migliore, specialmente per bambini e adolescenti (minorenni) a cui può essere somministrato solo ed esclusivamente questo.