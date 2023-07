In Austria

Una tragica notizia ha scosso il mondo del ciclismo giovanile: il giovane ciclista juniores Jacopo Venzo, 17 anni, è deceduto in Austria a causa di una terribile caduta durante la prima tappa del Junioren Rundfahrt 2023. L’annuncio è stato dato dal suo team, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, attraverso i propri canali social.

Un ragazzo straordinario con un futuro promettente

“Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male”, si legge nel post del team. “Tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia e ringraziamo tutti quelli che ci faranno sentire il loro appoggio. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù. Ciao Jacopo, grazie per i bei momenti passati assieme. Non puoi immaginare quanto ci mancherai”.

L’incidente durante la discesa del monte Mistelbacher

Il tragico incidente si è verificato lungo la discesa del monte Mistelbacher, a circa quaranta chilometri a nordest di Vienna. La gara è stata immediatamente interrotta per soccorrere Jacopo. I medici della corsa sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato il giovane in elicottero alla Kepler University Clinic di Linz, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Le parole degli organizzatori

Gli organizzatori del Junioren Rundfahrt 2023 hanno espresso la loro profonda tristezza per la morte dell’atleta italiano. Hanno inviato le loro condoglianze alla famiglia di Jacopo, agli accompagnatori e a tutti i suoi compagni di squadra. L’intera comunità ciclistica è unita nel dolore per questa perdita tragica e prematura.