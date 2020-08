Si tratta di una sostanza naturale contenuta nei repellenti per gli insetti

Un team di scienziati britannici ha scoperto che un ingrediente attivo trovato nel repellente per gli insetti può uccidere il COVID-19.

I ricercatori del Defence Science and Technology Laboratory del Regno Unito, in uno studio preliminare, hanno riferito che il citriodiolo, elemento comune negli spray antizanzare, può aiutare a combattere il coronavirus. Ne ha dato notizia Sky News.

Secondo la ricerca, i repellenti per gli insetti contenenti il citriodiolo non sono sufficienti da soli a proteggere le persone dal virus ma possono essere utilizzati come ulteriore livello di difesa insieme alle mascherine, alla pulizia delle mani, al distanziamento sociale, ecc.

Il citriodiolo, che è stato approvato anche dalla US Environmental Protection Agency (l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America), deriva dalle foglie e dai rametti dell’albero di eucalipto citrato.

Jacqueline Watson, amministratore delegato di Citrefine, che produce il principio attivo di origine naturale, ha affermato di recente di essere ottimista sul fatto che il citriodiolo possa aiutare a fermare la diffusione del nuovo coronavirus: «Quello che possiamo dire è che riteniamo che ci siano ottime possibilità che possa funzionare contro questo virus ma ovviamente deve essere testato a fondo», ha detto.