Da sapere

Da oggi, giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, in Italia scatta la zona rossa. Di conseguenza, sarà sì possibile recarsi da familiari e amici ma soltanto dalle 5 alle 22 e nella misura di due persone per una sola volta (con under 14 ed eventuali disabili a caricoo).

Inoltre, sarà necessaria l’autocertificazione da presentare in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Innanzitutto, è possibile scaricare il documento dal sito del Viminale, dove si trova in formato .pdf e compilabile prima della stampa.

In caso, quindi, di visita a parenti e amici (perché rientrano nella categoria dei congiunti), dopo avere compilato la parte anagrafica, occorre segnare, come motivazione, «altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio».

Dopodiché va specificato il motivo che determina lo spostamento (quindi, la visita al congiunto), dove è cominciato e la destinazione. Poi, va firmato innanzi all’autorità di controllo. Attenzione, la visita è ammessa all’interno del proprio territorio regionale.

Sempre meglio, infine, portare con sé l’autocertificazione già compilata e stampata ma, in caso di dimenticanza o impossibilità a stampare, le forze dell’ordine hanno in dotazione il documento.