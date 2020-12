Tutta Italia zona rossa

Ci sono deroghe natalizie per andare a trovare parenti e amici

Regole diverse per spostarsi fra comuni in questo periodo di festa

Solo 35 tipologiedi attività commerciali possono aprire

Da oggi l’Italia intera è zona rossa per i prossimi 4 giorni, fino al 27 dicembre. Niente riunioni di famiglia, cenone, feste in casa e tombole se non in videochiamata. A mezzanotte( on in pratica alle 22 di ieri visto il coprifuoco) sono cominciate le restrizioni mirate che vogliono andare a colpire proprio le feste ela voglia di festeggiare per limitare le occasioni di diffusione del contagio del Covid19.

Quando valgono le regole. Ecco un piccolo promemoria.

Zona rossa per 10 giorni, festivi e prefestivi e quindi le restrizioni massime valgono: 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. L’Italia sarà invece in zona arancione quindi con qualcherestrizione in meno ma neanche troppe il 27, 28 e 29 dicembre e il 4 gennaio.

Ci sono poi altre cose di cui tenere conto. Innazitutto i confini fraleregioni che in questo periodo saranno invalicabili. E poi una distinzione oraria giorno/notte. Rimane infatti in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, che si estende alle 7 di mattina per la notte di Capodanno tra 31 dicembre e 1 gennaio. Durante il coprifuoco non si può uscire di casa se non per i motivi di lavoro, salute o necessità.

Spostamenti tra Comuni. La zona arancione (in realtà il tempo arancione) preclude la possibilità di uscire dal proprio comune, mentre in quella rossa non si può uscire neanche di casa. Ma ai soli motivi di eccezione (salute, lavoro, necessità) si aggiunge una deroga natalizia, che attraversa tutti i divieti, ma a certe condizioni.

Eccezioni e deroghe natalizie

È possibile infatti ospitare fino a due persone non conviventi. Queste per spostarsi possono anche uscire dal proprio Comune, ma si devono mantenere all’interno della Regione. Si possono andare a trovare anche degli amici, non solo i parenti, ma si può fare solo una visita in una abitazione al giorno, ci si può muovere in macchina con solo due non conviventi, e non ci si può spostare per andare a zonzo, ma solo verso un’abitazione specifica. I minori di 14 anni, i disabili e le persone non autosufficienti non vanno computate nel limite di due. Bisogna inoltre rispettare il limite del coprifuoco delle 22. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Piccoli Comuni.

Un’altra eccezione valida per i giorni arancioni riguarda i piccoli Comuni. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Seconde case.

Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Ristorazione.

Bar e ristoranti chiudono il servizio in presenza dalla vigilia di Natale fino al 7 gennaio. Resta consentito rimanere aperti solo per il servizio a domicilio o per l’asporto entro le 22, non consentendo però ai clienti di sostare a consumare cibi e bevande in prossimità dei locali. Anche, bar, pasticcerie, gelaterie potranno continuare a lavorare ma solo se offriranno questi servizi. Restano aperti gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti.

Shopping.

I negozi sono aperti fino alle 21 nei giorni arancioni, ma la maggior parte devono restare chiusi nei giorni rossi. Possono restare aperti supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri, tranne che il giorno di Natale e il primo dell’anno. Nella lista di 35 attività commerciali che possono restare aperte anche librerie, edicole, fiorai, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali. Chiusi centri commerciali e mercati tranne che per la vendita di alimentari.

Feste religiose.

Si può andare a Messa secondo le ormai consolidate norme di sicurezza. Le Messe però saranno organizzate in modo da terminare in tempo per il rispetto del coprifuoco delle ore 22, cui non c’è deroga. Inoltre anche la Conferenza Episcopale ha chiesto ai fedeli cattolici di recarsi solo nella Chiesa più vicina.

Tempo libero.

Restano chiusi teatri, cinema, musei, mostre, sale da concerto, luoghi per eventi e altre simili attività di ritrovo, come anche i luoghi dello sport come palestre, piscine e centri sportivi.