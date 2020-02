Le regole da tenere presenti

La sicurezza dovrebbe essere la tua prima preoccupazione come giocatore quando si sceglie un casinò online. La maggior parte dei giocatori online si concentra su offerte e giochi bonus, ma se il sito del casinò non è protetto dalle minacce informatiche, nessuno di loro può definirsi sicuro.

Giocare online in modo sicuro non è una cosa facile e ci sono molte cose da sapere in merito poiché la sicurezza è importante e sapere quali casinò online sono in grado di offrirti un’esperienza di gioco sicura richiede dei doverosi approfondimenti.

I punti salienti di un gioco online sicuro

Un casinò online dovrebbe innanzitutto offrirti equità di gioco e pagamenti rapidi. Nel primo caso bisogna optare per quelli che lavorano con organizzazioni di terze parti.

A riguardo dei secondi, devono essere i più rapidi possibili e che ci creda o no, la direzione del casinò o di qualsiasi altro gioco online deve chiederti di verificare la tua identità. Tale azione significa che sono controllati da organizzazioni ufficiali e quindi si possono definire seri e sicuri.

Verificare se è presente un’assistenza clienti rapida e professionale

Per rimanere al sicuro giocando online nel 2020 come ad esempio su siti per giocare a blackjack in primis dovresti essere in grado di utilizzare più metodi per raggiungere il servizio clienti.

Infatti, è molto più sicuro se ti viene offerto un supporto telefonico, in quanto ciò significa che il sito del casinò è abbastanza grande da funzionare con un call center.

D’altra parte, se l’e-mail è l’unica opzione che si ottiene per contattare l’assistenza clienti, ciò significa che non esiste un budget per gestire i reclami dei clienti in modo professionale e ciò potrebbe influire anche sulla sicurezza del sito Web.

La licenza di un casinò online sicuro deve inoltre appartenere a un’agenzia rispettabile come l’AAMS nel caso dell’Italia.

Analizzare il rapporto RTP

Se il casinò online pubblica i suoi rapporti RTP (ritorno al giocatore), ciò significa che non hanno nulla da nascondere.

Questa è dunque un ottimo modo per sapere se il casinò online e il gioco del blackjack che hai scelto ti assicura un tasso RTP complessivo del casinò di almeno del 94% che è definita la soglia minima accettabile.

Per saperne di più sui casinò online sicuri, dovresti tuttavia conoscere i termini e i sistemi di sicurezza di base come i tre che di seguito troverai elencati.

Per quanto riguarda il primo, va detto che i casino sicuri online offrono diversi metodi di pagamento, ma di solito non sono interessati a utilizzare più di un’opzione.

In altre parole, se effettui un deposito con una carta di credito, ad esempio, vogliono che tu scelga la medesima anche per i prelievi. Se il casinò online non si preoccupa di queste cose, ciò può indicare che esiste un rischio per la sicurezza.

Inoltre indipendentemente dal metodo di utilizzato, il pagamento stesso deve essere gestito da una terza parte e non dal sito del casinò. Ad esempio, se si utilizza una carta di credito, il casinò online non dovrebbe chiedere i suoi numeri.

Dovresti fornire quindi tali informazioni solo al responsabile del pagamento e sulla sua pagina, altrimenti, i tuoi dati finanziari verranno archiviati nei server del sito del casinò e questo è un rischio per la sicurezza.

In altre parole, un casinò online sicuro non memorizza mai le tue informazioni finanziarie. Il secondo sistema di sicurezza deve garantirti che venga rispettata la tua Privacy.

In tal caso il consiglio è di leggere attentamente l’informativa specifica e assicurarti che le tue informazioni personali non vengano condivise con terze parti.

Il terzo sistema di sicurezza infine consiste nel verificare che l’indirizzo del sito del casinò online inizi con “https”. Ciò significa che la tua connessione è crittografata da SSL.

Tutte le pagine Web del sito devono quindi essere protette. Inoltre, cerca la piccola icona di blocco verde accanto alla barra degli indirizzi: dovrebbe essere sempre lì e se fai clic sulla stessa, puoi vedere le informazioni sul certificato di sicurezza, che ti garantiranno di essere davvero su un sito web di buona reputazione.

Come trovare oggi dei giochi sicuri online?

Sicurezza, equità e tutela della privacy sono i tre pilastri comuni dei casinò online sicuri. Dovresti quindi preferire sempre i casinò sicuri e affidabili per ottenere l’esperienza di gioco online più soddisfacente.

Il consiglio in merito è di iniziare con quelli che offrono la migliore, con denaro reale (scartando quelli con demo ingannevoli) e legittimati ad operare nel tuo paese, controllando in questo caso se sono riconosciuti dal AAMS che in Italia ne gestisce il monopolio.

Da ciò si evince che se si compromette la sicurezza, nessuna delle altre funzionalità è importante, per cui se vuoi sentirti al sicuro gioca in modo equo e responsabile e su siti affidabili.