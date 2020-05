La curiosa idea dalla Germania

Un bar in Germania ‘obbligano’ i propri clienti a indossare dei particolari cappelli per assicurarsi che obbediscano alle misure di distanziamento sociale anti Covid-19.

Come raccontato dal Daily Mail, i clienti del Cafe & Konditorei Rothe, a Schwerin, devono mettersi sulla testa, quindi, dei cappelli di paglia con due noodle da piscina fissati in cima. Una foto è stata condivisa su Facebook e, naturalmente, ha fatto in poco tempo il giro del social media.

Un’utente ha affermato: «Mio marito ha suggerito una settimana fa di indossare in Spagna dei sombrero larghi. È stato al passo coi tempi!». Un altro: «Penso che sia un’idea innovativa. Inoltre, c’è anche dell’umorismo che non guasta mai». Tuttavia, alcuni hanno espresso preoccupazione sulla pulizia dei cappelli, ovvero saranno igienizzati tra un cliente e l’altro?

Ma come va in Germania sul fronte epidemia? Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 913 nuovi casi di contagio da coronavirus, con il totale che sale a quota 173.152. Lo ha riportato l’istituto per le malattie infettive Robert Koch Institute (RKI). La pandemia, inoltre, ha causato altre 101 vittime nell’ultimo giorno, in aumento rispetto agli 89 comunicati ieri, portando il totale a 7.824. I pazienti guariti, invece, sono aumentati di circa 1.400 (151.700), mentre il tasso di letalità è del 4,5% e l’indice di contagio è stimato allo 0,75.