Quali sono i tips utili per trovare lavoro nell’era di Internet?

Come trovare lavoro? Con la crisi del mercato occupazionale e con l’avvento di Internet, è cambiato il modo di cercare posto di lavoro e di inoltrare il tuo curriculum vitae da compilare online per rispondere ad un’offerta di lavoro.

Quali sono i tips utili per trovare lavoro nell’era di Internet? Scopriamo in questa guida quali sono i 7 consigli pratici da seguire ad hoc per reperire un posto di lavoro.

7 consigli pratici per trovare lavoro: quali sono?

Sebbene trovare un posto di lavoro sia un’impresa non facile, ma anzi, una vera e propria sfida, mai gettare la spugna!

Chi vuole raggiungere un obiettivo, basta impegnarsi, avere pazienza e mettere in atto i giusti consigli pratici.

Ma, quali sono gli utili tips per candidarsi ad un’offerta di lavoro online? Quali servizi web consentono alle persone in cerca di lavoro di creare il proprio CV da compilare step by step? Ecco i 7 consigli pratici per trovare lavoro.

#1. Mai candidarsi alla prima offerta di lavoro

Non essere frettoloso e non avere timore che non ci possano essere altri annunci di lavoro in linea con il tuo profilo.

Non commettere l’errore di candidarti alla prima offerta che ti si presenta, presta la massima attenzione! Non è mai “tutto oro quel che luccica!”.

#2. Migliora il tuo profilo online

Sappi che le aziende oggi sono più raggiungibili online che non offline, pertanto non sperare che il tuo CV debba rimanere solo su un pezzo di carta che, con buona probabilità, verrà cestinato insieme ad altre migliaia di curriculum vitae.

Pertanto, lavora e migliora il tuo profilo professionale online, creati una sorta di brand e di reputazione, fatti trovare in rete dalle imprese.

#3. Promuovi te stesso attraverso la forza dei Social

È impossibile non essere presenti sui Social (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, etc.): ricorda di promuovere il tuo profilo sui Social, ciò ti aiuta a trovare lavoro in modo smart e veloce.

#4. Non dire bugie

Per trovare lavoro all’epoca dei Social e di Internet, non c’è bisogno di “falsificare” il tuo profilo professionale: le bugie, in fin dei conti, hanno le gambe corte!

Rendere il proprio profilo più appetibile per le aziende, non significa arricchirlo con falsità e bugie, ma sii te stesso e metti in evidenza soprattutto i tuoi punti di forza.

#5. Creare Curriculum vitae da compilare in 3 step

Come compilare un CV ad hoc? Per trovare lavoro, in fin dei conti, bisogna “fare colpo” sui Recruiter, che ogni giorno si trovano ad esaminare migliaia e migliaia di CV.

Per compilare un CV che attragga l’attenzione di un addetto alle Risorse Umane, è fondamentale utilizzare un servizio web specializzato nella creazione e nella compilazione del Curriculum Vitae in soli 3 semplici steps: basta inserire i dati personali, aggiungere una descrizione del proprio profilo con indicazione dei titoli di studio, corsi, abilitazioni, etc., esperienze professionali pregresse, competenze, lingue, hobbies, interessi, etc.

Una volta compilato ad hoc, si ha la possibilità di scaricare il CV ed inviarlo.

#6. Allega al CV una lettera motivazionale

Non inoltrare mai il Curriculum Vitae sprovvisto di lettera motivazionale.

#7. Non gettare la spugna!

Mai gettare la spugna, ricerca costantemente sul canale telematico gli annunci di lavoro, e presenta la tua candidatura online rispondendo solo a quelli in linea con il tuo profilo.

Bene, adesso sei pronto per mettere in pratica i 7 consigli per trovare un lavoro. In bocca al lupo!