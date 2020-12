La disposizione del presidente russo

Vladimir Putin, presidente russo, ha dato disposizioni affinché parta, dalla prossima settimana, la vaccinazione di massa contro il Covid-19. I primi a beneficiarne, a quanto si è appreso, dovrebbero essere i medici e gli insegnanti. Lo riportano le agenzie russe.

«Cominciate» ha detto Putin alla vice premier Tatiana Golikova. Il capo dello Stato ha osservato che l’industria farmaceutica nazionale è in grado di sostenere la produzione di massa del vaccino.

Si è appreso, inoltre, che la Russia presenterà oggi il suo vaccino Sputnik V presso la sede delle Nazioni Unite, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Tass che cita il portavoce della missione russa alle Nazioni Unite Fedor Strzhizhovskiy. La presentazione, che si terrà in formato virtuale, sarà fatta dal ministro della Salute russo Mikhail Murashko.

In Russia proprio oggi si è registrato il record di decessi giornalieri dalla comparsa del coronavirus. Altre 589 persone sono, infatti, morte nelle ultime 24 ore per le complicazioni legate al contagio da nuovo coronavirus, come reso noto dalle autorità sanitarie.

Le aree più colpite sono quelle di San Pietroburgo, con 75 vittime, Mosca (32), della regione di Mosca (26) e di Rostov, con 20 vittime. Il precedente bollettino aveva fatto registrare 569 morti. Sempre nelle ultime 24 ore si sono contati, inoltre, 25.345 nuovi contagi contro i 26.402 del giorno precedente. Per il quinto giorno consecutivo, però, questa cifra è inferiore a 27mila (il massimo è stato registrato il 27 novembre con 27. 543 casi).

Il numero totale delle infezioni ha raggiunto i 2.347.401. Più di 41mila persone sono morte, più di 1,8 milioni sono tornate negative ai test. Il tasso di crescita dell’epidemia è sceso all’1,1%.