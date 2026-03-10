I requisiti per partecipare

L’Arma dei Carabinieri ha avviato il 146° concorso pubblico per Allievi Carabinieri, un maxi reclutamento che prevede 3.081 posti in ferma quadriennale destinati al ruolo Appuntati e Carabinieri.

La selezione è rivolta a giovani cittadini italiani interessati a intraprendere una carriera nelle forze armate e a operare nei reparti dell’Arma impegnati nella tutela della sicurezza pubblica.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 7 aprile 2026, esclusivamente tramite la piattaforma online dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri.

Come presentare la domanda

La candidatura può essere inoltrata soltanto attraverso il portale ufficiale dell’Arma, nella sezione dedicata ai concorsi pubblici.

I candidati devono completare la procedura online seguendo le indicazioni previste dal bando pubblicato sul sito istituzionale.

Il percorso di selezione prevede diverse fasi che servono a valutare preparazione culturale, idoneità fisica e attitudinale dei partecipanti.

Le prove comprendono:

test scritto di selezione;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

Il test scritto consiste in un questionario a risposta multipla con domande su cultura generale e su materie specifiche.

Tra gli argomenti previsti:

lingua italiana;

storia e geografia;

matematica e geometria;

scienze;

Costituzione e cittadinanza;

informatica;

storia e organizzazione dell’Arma dei Carabinieri;

logica e ragionamento verbale;

lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.

Ripartizione dei posti disponibili

Il bando del 146° corso Allievi Carabinieri prevede 3.081 posti complessivi.

La distribuzione delle posizioni è articolata in più categorie.

In particolare:

2.134 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata, sia in servizio sia in congedo;

915 posti sono destinati ai cittadini italiani civili;

32 posti sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo per la Provincia autonoma di Bolzano.

All’interno di questi ultimi:

22 posti sono destinati ai volontari in ferma prefissata;

10 posti ai candidati civili.

Requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso i candidati devono soddisfare diversi requisiti.

Il primo riguarda l’età.

I cittadini civili possono partecipare se hanno:

almeno 17 anni compiuti;

meno di 24 anni.

I volontari delle Forze Armate in ferma prefissata possono invece partecipare fino a 25 anni di età, a condizione di avere svolto almeno 12 mesi di servizio.

Per quanto riguarda il titolo di studio, i candidati devono possedere:

diploma di scuola superiore oppure conseguirlo entro l’anno scolastico 2025-2026;

per i militari in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Tra gli altri requisiti richiesti dal bando figurano:

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne per delitti non colposi;

assenza di procedimenti penali in corso incompatibili con lo status di carabiniere;

condotta incensurabile;

assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato l’espulsione da precedenti arruolamenti o da pubbliche amministrazioni;

non essere sottoposti a misure di prevenzione.

Sei mesi di formazione nelle Scuole Allievi Carabinieri

I candidati che supereranno tutte le prove accederanno al corso di formazione della durata di sei mesi.

L’addestramento si svolgerà nelle Scuole Allievi Carabinieri distribuite sul territorio nazionale.

Le principali sedi sono:

Torino;

Campobasso;

Iglesias;

Taranto;

Reggio Calabria;

Roma.

Durante il corso i futuri carabinieri riceveranno una preparazione militare, giuridica e professionale necessaria per operare nei diversi reparti dell’Arma.

Tra le destinazioni operative principali ci sono le Stazioni Carabinieri, che rappresentano il presidio territoriale più diffuso e il primo punto di contatto tra cittadini e istituzione.

FAQ

Quanti posti prevede il concorso Carabinieri 2026?

Il bando prevede 3.081 posti per il 146° corso Allievi Carabinieri.

Quando scade la domanda di partecipazione?

Le candidature devono essere presentate entro il 7 aprile 2026.

Qual è l’età richiesta per partecipare?

Per i civili l’età va da 17 a 24 anni, mentre i volontari delle Forze Armate possono partecipare fino a 25 anni.

Quanto dura la formazione degli allievi?

Il corso di addestramento dura sei mesi nelle Scuole Allievi Carabinieri.