Arrestata, parte dell'oro è stato già fuso

Una suora appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo è stata sottoposta agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Tivoli. L’ordinanza è stata eseguita dai militari della compagnia di Ariano Irpino (Avellino), a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia del vescovo della città campana, relativa a gravi mancanze di gioielli e oro ex voto nella Curia Vescovile e in diverse parrocchie della diocesi.

Le indagini e le perquisizioni

Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno evidenziato come la religiosa, ricoprendo l’incarico di madre superiora, fosse in possesso delle chiavi di accesso ai locali dove era custodito l’oro votivo. Le perquisizioni hanno interessato sia la curia di Ariano Irpino sia la stanza della suora nel convento di San Cesareo, dove è stata trasferita. I beni sottratti riguardavano oggetti preziosi appartenenti a diverse parrocchie, tra cui Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio di Castel Baronia, San Giovanni Battista di Carife e altre.

Furti e vendite all’estero

Secondo quanto emerso dalle indagini, la suora avrebbe venduto parte dei beni sottratti a esercizi commerciali del settore per una somma di oltre 80mila euro. Il denaro è stato successivamente trasferito all’estero. Gran parte dell’oro votivo è stato fuso e recuperato solo in minima parte, sotto forma di lingotti d’oro e altri gioielli, rinvenuti in alcuni locali e nascosti in posti inusuali, come nella cesta dei panni sporchi.

Arresto e pericolo di fuga

L’ordinanza di arresto è stata emessa anche a causa del pericolo di fuga. La suora, infatti, aveva dimostrato di avere contatti con l’estero e, viste le confessioni rese, il giudice ha ritenuto necessario applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari per evitare ulteriori danni e l’inquinamento delle prove.