Le parole di Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro

Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro, intervenuta a Start su SkyTg24, ha affermato: «Gli interventi saranno uniformi, poi, come scritto nel precedente DPCM, nella propria autonomia ciascun ente locale può prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni saranno nazionali, poi magari c’è anche la volontà di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l’Rt 2 da quelle che hanno indici più bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale».

«Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza, per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media, cercando di lasciare invece i bambini più piccoli con la didattica in presenza, cosa che viene garantita anche per ragazze e ragazzi con disabilità», ha aggiunto Puglisi.

Tra le altre misure che potrebbe contenere il nuovo DPCM il divieto di spostamento da e per le Regioni con indice di alta diffusione del contagio, autocertificazione per gli spostamenti necessari per comprovata esigenza, trasporto pubblico locale al 50%, chiusura nel weekend dei centri commerciali, chiusura dei musei, delle mostre e della zona video-giochi nei bar e tabacchi.