La scoperta della Yale University

Il coronavirus può influenzare il cervello e ‘dirottare’ le cellule cerebrali per replicarsi. Lo hanno scoperto i ricercatori della Yale University e hanno pubblicato lo stusio su BioRXiv, in attesa di revisione. In sintesi, è stato appurato che il cervello è un altro organo suscettibile di un attacco da parte del Sars-CoV-2.

Il ricercatore Akiko Iwasaki, immunologo della Yale University, a Fox News ha detto: «Il nostro studio ha scoperto che SARS-CoV-2 può infettare i neuroni nel cervello in una coltura di cellule cerebrali umane in 3D (chiamate organoidi). Abbiamo rilevato anche neuroni infetti sul tessuto cerebrale del paziente. Quando abbiamo esaminato le cellule infettate dal virus, abbiamo visto che sono piuttosto attive metabolicamente, il che indica che il virus può dirottare i macchinari della cellula per fare più copie di se stesso».

Inoltre, è stato scoperto che quando il virus infetta una cellula cerebrale, può esaurire l’ossigeno di quelle vicine mentre si replica.

«Dal momento che il virus può infettare le cellule del cervello, può causare danni significativi a quella cellula e alle cellule circostanti. Abbiamo visto le cellule che circondano i neuroni infetti gravemente danneggiate e uccise dall’infezione», ha spiegato il dott. Iwasaki.

Sebbene i rapporti iniziali riguardassero principalmente i sintomi respiratori della malattia, i risultati di questo studio suggeriscono un impatto neurologico potenziale che il virus può avere su molti pazienti infetti dal COVID-19 se il virus attacca il cervello.

E ancora: «Se ciò accade, è probabile che ci sia una malattia neurologica associata a tale infezione. Nei topi, l’infezione del cervello ha provocato la letalità. È possibile che l’infezione cerebrale possa innescare gravi malattie neurologiche nelle persone», ha detto l’esperto.

Il gruppo di ricercatori ha anche esaminato il liquido cerebrospinale (chiamato anche liquido cefalorachidiano – LCR) nei pazienti con il COVID-19 con sintomi neurologici acuti.

«Abbiamo scoperto che il liquido cerebrospinale dei pazienti con l’infezione da COVID aveva gli anticorpi in grado di impedire al virus di infettare le cellule cerebrali utilizzando il sistema organoide 3D – ha continuato Iwasaki – Questo suggerisce che esiste una risposta anticorpale all’interno del cervello che può impedire al virus di infettare le cellule del cervello».

I risultati di questa ricerca, qundi, hanno rivelato come il virus colpisca più sistemi. Medici e ricercatori hanno osservato problemi respiratori legati alle infezioni da COVID-19, infiammazioni cardiache come miocardite, perdita dell’olfatto e del gusto, problemi gastrointestinali e ora effetti neurologici.

«Sebbene il COVID-19 sia considerato principalmente una malattia respiratoria, SARS-CoV-2 colpisce più sistemi di organi, compreso il sistema nervoso centrale», hanno concluso i ricercatori nel loro studio.