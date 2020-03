Morta la madre di Piero Chiambretti, era positiva la virus. Felicita, la mamma del presentatore Piero Chiambretti, aveva 83 anni.

Era risultata positiva al coronavirus ed era ricoverata da domenica presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Anche Chiambretti è ricoverato nello stesso ospedale: per lui si attende l’esito del test del tampone effettuato giovedì (il risultato dovrebbe arrivare lunedì).

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno raggiungendo lo showman. Tra i primi quello, su Twitter, di Vladimir Luxuria. «La mamma di Chiambretti non ce l’ha fatta, le mie più sentite condoglianze», ha detto. «Ciao Felicita, donna poetica e coraggiosa. Proteggi Piero e dagli la forza necessaria. Piero Chiambretti ha perso la sua mamma speciale. Il nostro cuore è con lui. Non ci sono più parole», ha commentato Francesca Barra.

La madre di Chiambretti, poetessa e autrice di canzoni, era stata capace di crescere da sola il figlio, a cui non ha mai detto chi è il padre. «Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa», diceva in un’intervista di vent’anni fa, quando il figlio muoveva i primi passi di una lunga carriera di successi. «Non sono stata una madre autoritaria, ma autorevole sì – aveva aggiunto -. Forse talmente autorevole che lui non ha osato mai chiedere nulla».