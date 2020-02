In Francia cinque nuovi contagi

In Italia, in questi giorni, l’attenzione mediatic è concentrata sul Festival di Sanremo. Eppure, l’emergenza sanitaria sul coronavirus continua, anzi peggiora. La conta dei morti, infatti, è salita a livello globale a 724, di cui 722 in Cina. In pratica, 86 in più rispetto a ieri, venerdì 7 febbraio. Tra questi c’è anche un cittadino americano di 60 anni che si è spento in un ospedale di Wuhan, la città – focolaio dell’epidemia. Inoltre, sempre a Wuhan, è morto un cittadino giapponese di 60 anni a causa di una grave polmonite.

Si è anche appreso che nove italiani saranno evacuati da Wuhan di pomeriggio a bordo di un aereo britannico, tra di essi c’è anche il 17enne di Grado che era rimasto bloccato in città. Il volo atterrerà vicino Londra, nella base della Raf di Brizenorton, poi i nostri connazionali saranno trasferiti a Pratica di Mare e l’intera operazione sarà coordinata dall’Unità di crisi della Farnesina.

In Francia, invece, sono stati registrati cinque nuovi casi di persone colpite dal Coronavirus. Le loro condizioni non sono gravi, ha precisato la ministra della Salute Agnes Buzyn. Si tratta di quattro adulti e di un bambino. Salgono così a 11 in casi nel Paese transalpino e uno è in condizioni critiche.

Non è affetto da coronavirus, poi, il 43enne della provincia di Chieti ricoverato da ieri pomeriggio nel reparto di malattie infettive del policlinico Santissima Annunziata. L’uomo è risultato, infatti, positivo al test dell’influenza di tipo A. Lo hanno stabilito le analisi eseguite nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, che ha trasmesso i risultati nel corso della notte. Si attende, comunque, il responso definitivo per confermare la diagnosi di non contagio tramite un campione inviato all’Istituto Superiore di Sanità.

Infine, sono saliti a 64 i casi di contagio a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone, come reso noto dal ministero della Sanità di Tokyo. Sulla nave ci sono anche 35 italiani tra i 3.700 passeggeri. I nuovi casi di contagiano riguardano due cittadini americani e un cinese.