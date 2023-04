“È solo uno scherzo”, è stata la risposta con espressione sorpresa dei due 14enni davanti ai carabinieri. Ma le foto di nudo finite nelle mani degli investigatori sono tutto tranne che uno scherzo. E così i due ragazzini sono stati indagati dalla procura per i minorenni per produzione di materiale pedopornografico.

Il nuovo fenomeno

Come scrive Repubblica, in un articolo di Romina Marceca, un nuovo fenomeno legato all’utilizzo di cellulari e applicazioni sembra aver preso piede tra i giovanissimi. Non più di 15 giorni fa in una scuola media della provincia di Roma sono iniziate a circolare, su varie chat WhatsApp, le foto di cinque studentesse di 13 anni completamente nude.

Le ragazzine, però, non avevano concesso le loro immagini senza veli. Di certo hanno riconosciuto gli scatti del loro profilo Instagram. Quelle foto di nudo, è stato accertato da un’indagine che è ancora alle prime battute, sono state realizzate grazie a una applicazione che avrebbe molto successo tra i giovanissimi: si chiama Bikinioff.

Cos’è Bikinioff

È un bot, cioè un programma che esegue azioni ripetitive come un robot. Bikinioff, lo dice anche il nome, ha il compito di spogliare il corpo delle foto che gli iscritti al gruppo inviano. Nel caso delle cinque vittime, i loro compagni hanno postato alcune immagini, non è ancora chiaro se a figura intera o se con il fotomontaggio di altri corpi recuperati dal web, e hanno costruito gli scatti da condividere sulle chat.

Un problema nelle scuole

Sta di fatto che quelle riproduzioni hanno fatto il giro della scuola media e sono arrivate, ovviamente, anche sui telefonini delle ragazzine prese di mira. Quattro di loro hanno deciso, dopo avere confidato tutto ai genitori, di denunciare. La quinta amica, forse per vergogna, non si è ancora presentata alle forze dell’ordine ma la procura per i minorenni potrebbe presto convocarla. Come sentirà i genitori degli indagati.

Così quello che i due quattordicenni hanno definito “uno scherzo” è diventato materia della prima indagine che vede al centro una nuova applicazione che ha esattamente lo scopo di denudare chi appare in foto.

