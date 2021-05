Le parole del sottosegretario alla Salute

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto ad Agorà, su Raitre, ha affermato: «Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino» anti Covid-19 somministrate.

«Proseguendo su questo ritmo – ha continuato – ad agosto avremo oltre 70 milioni di dosi» inoculate «e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati».

Grazie a questi numeri per Costa è possibile in agosto dire un addio alle mascherine all’aperto. «Credo ragionevole dare delle prospettive ai cittadini – ha spiegato – D’altronde, se continuiamo a sostenere giustamente che il vaccino è l’unica via d’uscita per questa pandemia, con coraggio e chiarezza dobbiamo anche dare delle prospettive e intravedere un periodo in cui all’aperto possiamo iniziare a pensare di togliere le mascherine. E io credo che agosto, con le dosi somministrate, si potrebbe fare questa valutazione».

Infine, Costa ha dichiarato: «Oggi siamo a 9 milioni (di vaccinati, n.d.r.). I dati ci dicono che l’Italia ha il 15% dei vaccinati e se guardiamo il piano europeo mi sembra che stiamo facendo bene e che le somministrazioni stiano dando quei frutti che tutti ci aspettavamo».