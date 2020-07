È successo in Florida, negli Stati Uniti d'America

Una 17enne della Florida (USA) è morta a causa delle complicazioni dovute al Covid-19 dopo avere partecipato a una funzione religiosa in cui non si praticava il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine ed essere stata trattata con l’idrossiclorochina dalla madre e dal patrigno prima di contattare l’assistenza medica.

Come riportato su BuzzFeed.com, Carsyn Leigh Davis, che aveva una «complessa storia medica» che comprendeva un disturbo autoimmune noto come sindrome da mioclono opsoclono, è morta il 23 giugno scorso. La ragazza aveva compiuto 17 anni due giorni prima del decesso.

Stando al rapporto del medico legale, la ragazza avrebbe contratto il virus il 10 giugno scorso durante un evento con altri «100 giovani» nella sua chiesa. Dopodiché la madre – un’infermiera – e il patrigno hanno somministrato alla 17enne l’idrossiclorochina, un farmaco discusso e ritenuto non solo inefficace ma anche potenzialmente sviluppatore di effetti collaterali.

LEGGI ANCHE: Covid-19 si trasmette anche in via aerea?

Secondo il rapporto, il giorno dell’evento in Chiesa, la madre e il patrigno di Carsyn Leigh Davis hanno cominciato a trattarla con azitromicina antibiotica. La ragazza ha cominciato a mostrare i sintomi associati al coronavirus il 13 giugno. I suoi genitori pensavano che quei sintomi fossero il risultato di una infezione sinusale. In quel periodo la ragazza aveva anche livelli di saturazione di ossigeno nel sangue molto bassi e i suoi genitori, quindi, le hanno somministrato una dose di idrossiclorochina, farmaco ‘sponsorizzato’ dal presidente Donald Trump ma non raccomandato per il trattamento dei pazienti con il Covid-19 dalla FDA.

I genitori hanno poi portato la ragazza in un pronto soccorso dov’è risultata positiva al virus ed è stata trasferita all’ospedale di Golisano. Quando Carsyn Leigh Davis era stata intubata il 22 giugno, le sue condizioni erano peggiorate a un livello tale da essere trasferita in un ospedale di Miami per un trattamento d’emergenza ma la ragazza è morta il giorno dopo.