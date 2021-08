È successo negli Stati Uniti d'America

In Florida, negli Stati Uniti d’America, una madre ha perso i suoi due figli adulti a causa del COVID-19 in 12 ore l’uno dall’altro e ora sta invitando la gente a vaccinarsi prima che sia troppo tardi. Ne parla il New York Post.

Lisa Brandon di Jacksonville ha detto di essere molto dispiaciuta per non essere riuscita a spingere i suoi figli Aaron e Free Jaggi, 35 e 41 anni, a vaccinarsi prima del contagio avvenuto alla fine del luglio scorso: «Vorrei avere potuto convincerli a farlo ma ora è troppo tardi».

La donna, vaccinata, ha avuto il Covid-19 ma gli effetti sono stati lievi, mentre la salute dei figli è peggiorata. Entrambi sono stati portati in ospedale, dove sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva e intubati.

Free è morto il 12 agosto e suo fratello minore, Aaron, lo ha seguito 12 ore dopo: «Credo che sarebbero vivi oggi se si fossero vaccinati», ha detto la madre Lisa che ora sta esortando gli altri ad assumere al più presto il siero anti Covid-19. È questa ora la sua missione di vita.