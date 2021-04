I dettagli della ricerca

una ricerca per studiare gli effetti della . Saranno coinvolti soggetti giovani e avranno un compenso di 5mila sterline.

Hai già avuto il coronavirus? Hai voglia di aiutare la scienza? Beh, nel Regno Unito sta per partire una ricerca che prevede quasi 5mila sterline (circa 5.700 euro) per ogni partecipante volontario. Ne scrive LadBible.com.

Nel dettaglio, i ricercatori dell’Università di Oxford hanno lanciato una «sfida umana» per esaminare cosa succede quando qualcuno guarito dal Covid-19 viene riesposto al coronavirus. L’obiettivo è determinare quanta dose di virus sia necessaria per la reinfezione dopo la prima infezione naturale e la reazione del sistema immunitario.

Lo studio, finanziato dal Wellcome Trust, dovrebbe cominciare questo mese dopo aver ricevuto l’approvazione etica, e recluterà persone di età compresa tra 18 e 30 anni che sono state precedentemente infettate in maniera naturale dal coronavirus. Queste saranno nuovamente esposte al Covid-19 in un ambiente sicuro e controllato mentre un team di ricercatori monitorerà la loro salute.

I partecipanti saranno messi in quarantena per 17 giorni e assistiti dagli studiosi in un ospedale fino a quando non saranno più a rischio di infettare gli altri. Chi svilupperà i sintomi riceverà un trattamento con gli anticorpi monoclonali sviluppato da Regeneron, che contiene gli anticorpi prodotti in laboratorio che hanno dimostrato di ridurre il rischio di progressione della malattia negli studi clinici. L’intera durata dello studio sarà di 12 mesi.

Helen McShane, professoressa di vaccinologia presso il dipartimento di pediatria dell’Università di Oxford e capo ricercatore dello studio, ha confermato che i partecipanti saranno rimborsati per i loro sforzi, ovvero circa 5mila sterline.