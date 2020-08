Il bollettino quotidiano della Regione

Anche in Abruzzo si sta assistendo a un aumento dei nuovi contagiati di coronavirus nelle ultime 24 ore. Infatti, nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione sono stati registrati 39 positivi, a cui però ne vanno aggiunti una quindicina accertati di recente e non ancora inseriti. In totale, quindi, oltre 50 nuovi contagi.

Si tratta del dato più alto degli ultimi tre mesi, ovvero dalla seconda metà di aprile. Il totale ufficiale è di 3.474 pazienti. Dei 39 casi comunicati dalla Regione, 34 riguardano migranti ospiti in tre strutture e cinque sono relativi al territorio: un paziente a Lanciano (Chieti), tre a Pescara e uno a Teramo.

Gli attualmente positivi sono 37 in più, per un totale di 190: 22 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 167 (+35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 2.812 (+2). Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 134.268 test. Del totale dei casi positivi, 270 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2), 859 in provincia di Chieti (+1), 1638 in provincia di Pescara (+3), 643 in provincia di Teramo (+1), 27 fuori regione e 37 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza (+32).