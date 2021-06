Lo studio riportato su Nature

Chi ha avuto il Covid-19 potrebbe sviluppare gli anticorpi per tutta la vita. Tra di essi anche chi ha avuto una malattia lieve. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Nature.

I ricercatori hanno osservato la presenza di cellule protettive nel midollo osseo nelle persone che si sono riprese dalla malattia. Queste restano nel corpo per mesi o addirittura per sempre.

È la prima volta che uno studio ha rilevato questi tipi di plasmacellule a vita lunga – le cosiddette cellule B di memoria – che possono essere riattivate in presenza di una nuova infezione.

Lo studio ha anche mostrato che il livello degli anticorpi scende bruscamente quattro mesi dopo l’infezione ma, per la prima volta, è stato dimostrato che il sistema immunitario è in grado di produrre più anticorpi se necessario.

Buone notizie, quindi, per l’immunità duratura e per i vaccini, in particolare quelli che utilizzano la tecnologia dell’mRNA, Pfizer e Moderna, che sono stati in grado di produrre questo tipo di cellule.

L’unica grande domanda riguarda le varianti di SARS-CoV-2 che possono alterare la risposta naturale all’infezione e attenuare gli effetti protettivi degli anticorpi nel corso degli anni.