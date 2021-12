Le parole dell'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, intervenuto a Radio anch’io, su Radio Rai 1, ha affermato: “Per i contatti di positivi la quarantena va tolta del tutto: nei prossimi giorni arriveremo a 100 mila contagi al giorno, se per ogni positivo stimiamo possibili dai 4-5 ai 10 contatti, rischiamo di avere fino a 10 milioni di persone a casa. Non ce lo possiamo permettere dal punto di vista sociale, economico ed anche sanitario”.

L’infettivologo ha aggiunto: “Le regole vanno riviste e anche molto rapidamente, altrimenti il Paese rischia di fermarsi. Oggi le scuole sono chiuse e le attività sono parzialmente ridotte per le feste natalizie ma che cosa accadrà il 15 gennaio se non cambia niente?”.

Per Bassetti, poi, va chiuso “il tamponificio Italia“. Infatti, “il tampone dovrebbe essere sempre richiesto da un medico, mentre ormai c’è una corsa abbastanza assurda all’autoprescrizione: come noto, poi, specie i tamponi rapidi danno falsi negativi fino al 40% e c’è chi, forte di una falsa patente di tranquillità, se ne va tranquillamente in giro da positivo. La colpa è soprattutto di alcuni politici, che hanno accreditato l’idea che il tampone potesse sostituirsi al vaccino. Un gravissimo errore”.

Omicron come un raffreddore

Sempre Bassetti, stavolta su Facebook, a proposito della variante Omicron, ha detto: “I colleghi sudafricani, inglesi, americani, danesi, scozzesi che hanno visto da vicino Omicron, dicono che nei vaccinati è poco più di un raffreddore. E da noi? Continua la campagna di allarme e terrore e si mantengono le stesse regole con cui si combatteva il Covid nel 2020. Tra 5 giorni sarà il 2022”.

“I medici nel mondo affrontano Omicron e si rendono conto che è più contagiosa, ma molto meno aggressiva del Covid che abbiamo purtroppo conosciuto fino ad oggi. Anche le figure di questo ultimo articolo scientifico dimostrano che Omicron causa meno danni ai polmoni di Delta”, ha affermato Bassetti, condividendo uno studio belga in preprint sulla minore patogenicità della variante per i polmoni.