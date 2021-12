Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Per Walter Ricciardi, presidente della Federazione Mondiale di Sanità Pubblica, anche in Italia, così come sta succedendo nel Regno Unito, c’è il rischio di superare 100mila casi al giorni di Covid-19.

“L’uso delle mascherine FFP2 – ha detto Ricciardi a SkyTG24 – è legato al fatto che la variante omicron è molto più contagiosa. Prima di essere bloccata da vaccini, mascherine e comportamenti salirà a dei numeri che anche per noi saranno similari a quelli degli altri Paesi”.

“Il picco – ha spiegato il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza – non lo abbiamo assolutamente raggiunto, è ancora lontano. Avremo ancora una crescita implementare nel mese di dicembre, come altri Paesi corriamo il rischio di andare a molti casi a gennaio. Dobbiamo ancora resistere e tutte le misure sono finalizzate a far sì che il picco arrivi quanto prima possibile e non sia altissimo”.