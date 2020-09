La nota dell'ufficio stampa del leader di Forza Italia

«Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni».

Così l’ufficio stampa del leader di Forza Italia. Secondo quanto si è appreso, Berlusconi è ricoverato nella sua ‘solita’ stanza, al sesto piano, com’è già successo nei precedenti ricoveri.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni come testimonierebbe anche il fatto che non è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva.

Dopo la notizia della positività al coronavirus, che ha riguardano anche i figli Barbara e Luigi e la nuova compagna Marta Fascina, si era detto che era asintomatico. In realtà, già ieri l’ex premier, in collegamento telefonico coi suoi, aveva detto: «Sto abbastanza bene. Non ho più febbre e dolori».