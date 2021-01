Le parole dell'esperto prima e dopo la vaccinazione

Andrea Crisanti si è sottoposto stamattina alla vaccinazione contro il Covid-19 e la ‘cerimonia’ è stata trasmessa in diretta su Facebook, sulla pagina dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Crisanti ha detto: «Non sono mai stato contrario ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione».

Crisanti, che è microbiologo dell’Università di Padova, ha anche detto che il rischio di reazioni allergiche è significativamente abbattuto: «Io sono allergico e mi vaccino», ha detto senza esitazione.

L’esperto ha spiegato che «il vaccino Moderna è simile, l’unica differenza con quello Pfizer è che il primo ha uno stabilizzatore e non ha bisogno di questa catena dell’ultrafreddo, quindi dal punto di vista logistico è più facile da distribuire».

E ancora: «Ci troveremo di fronte ad altri vaccini, tipo quello di Astrazeneca, che hanno un vettore virale, cioè un virus innocuo, all’interno del quale di nuovo c’è un pezzetto dell’informazione genetica del virus, che verrà svolta, aperta ed il sistema immune reagirà principalmente contro l’informazione e la proteina del Coronavirus».

«Poi c’è un’altra serie di vaccini, che arriveranno dopo e saranno quelli di Sanofi e GSK che di fatto sono basati su proteine del virus, cioè con l’informazione già tradotta, come la vaccinazione difterica. Sono tre tipologie di vaccini che verranno in sequenza, perché hanno complessità diverse. È molto più semplice un vaccino a RNA che un vaccino con vettore virale che ancora un vaccino con una proteina purificata. La differenza è di carattere tecnologico. La cosa importante è che il sistema immunitario venga stimolato con proteine del virus, ma non virus attivo. Quindi di fatto ci troviamo di fronte ad un vaccino innocuo», ha concluso l’esperto.

LA DIRETTA DAL MINUTO 3 E 30 SECONDI: