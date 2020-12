Reazioni allergiche in due membri del personale sanitario britannico

Nel Regno Unito, dov’è cominciata la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 con il farmaco di Pfizer / BionTech (unico Paese al mondo ad avere deciso in tal senso) è stato diramato un avviso: alle persone con una storia di reazioni allergiche significative non dovrebbe essere somministrato il vaccino.

Infatti, due operatori del NHS (il Sistema Sanitario Britannico) hanno manifestato i sintomi della reazione allergica. Entrambi sono soliti portare con sé l’adrenalina, suggerendo che hanno già subito delle reazioni allergiche in passato. L’adrenalina serve per contrastare la reazione allergica quando si verifica in seguito all’innesco, ad esempio dopo avere mangiato delle noci.

Quindi, l’opuscolo informativo per il paziente in merito al vaccino di Pfizer /BioNTech ora avverte che non dovrebbe essere sommnistrato alle persone allergiche, sollevando però dubbi sui test, come rimarcato da The Guardian. Nell’opuscolo si legge: «I segni di una reazione allergica possono comprendere eruzione cutanea pruriginosa, mancanza di respiro e gonfiore del viso o della lingua».

L’identità degli operatori del NHS e degli ospedali in cui sono stati vaccinati non è stata rivelata. I due incidenti sono stati, comunque, confermati ufficialmente.

Stephen Powis, direttore medico nazionale per il NHS in Inghilterra, ha affermato: «Come è comune con i nuovi vaccini, l’MHRA (l’Agenzia regolatrice dei farmaci nel Regno Unito, n.d.r.) ha consigliato in via precauzionale che le persone con una storia significativa di reazioni allergiche non dovrebbero ricevere questa vaccinazione dopo che due persone con una storia di reazioni allergiche significative hanno fornito una risposta negativa». Entrambi starebbero bene.