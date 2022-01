Cos'ha scoperto un nuovo studio

Secondo un nuovo studio, circa due terzi degli effetti collaterali lievi attribuiti ai vaccini anti COVID-19 non sono affatto da associare alle dosi ma piuttosto a quello che è noto come “effetto nocibo“.

Lo studio, condotto dai ricercatori della Harvard Medical School e del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, ha analizzato i dati di 12 studi clinici sui vaccini anti Covid-19, controllati con il placebo, che comprendevano le segnalazioni di effetti collaterali da 22.802 vaccinati e 22.578 placebo.

Nel dettaglio, gli scienziati hanno scoperto che gli eventi avversi erano significativamente più elevati nel gruppo del vaccino ma che una parte considerevole di coloro che hanno ricevuto il placebo ha affermato di avere avuto effetti collaterali.

Il 35% dei coinvolti nel gruppo placebo ha affermato, infatti, di avere avuto effetti collaterali sistematici – più comunemente mal di testa o affaticamento – mentre il 16% ha riportato almeno un effetto collaterale locale, come dolore al sito di iniezione, arrossamento o gonfiore. Nel gruppo del vaccino, il 46% ha avuto almeno un evento avverso sistemico e il 67% ha avuto un effetto collaterale locale.

Dopo la seconda iniezione, il tasso di effetti collaterali è diminuito nel gruppo placebo – 32% sistemico, 12% locale – mentre è salito rispettivamente al 61% e al 73% nel gruppo del vaccino. Ciò, secondo i ricercatori, potrebbe essere correlato a una risposta immunitaria più robusta.

Un effetto placebo si ha quando un paziente segnala una risposta benefica a un trattamento che non può essere attribuita alle proprietà del placebo stesso, suggerendo così la presenza di un legame psicologico al miglioramento. L’effetto nocebo è l’opposto: quando una una persona sperimenta una risposta negativa a un trattamento che non dovrebbe causarla e che potrebbe essere innescata da ansia o aspettativa.

“Gli eventi avversi dopo il trattamento con il placebo sono comuni negli studi randomizzati controllati”, ha affermato in un comunicato stampa Julia Haas, ricercatrice del Program in Placebo Studies presso Beth Israel Deaconess e autrice principale dello studio. “La raccolta di prove sistematiche relative a queste risposte nocebo negli studi sui vaccini è importante per la vaccinazione anti Covid-19 in tutto il mondo, soprattutto perché si dice che la preoccupazione per gli effetti collaterali sia una ragione per non vaccinarsi”.

Lo studio, pubblicato martedì su JAMA Network Open, suggerisce che le persone del gruppo del vaccino hanno riportato effetti collaterali che erano stati immaginati o non causati dal vaccino. I ricercatori hanno scoperto che il 76% degli effetti collaterali sistemici dopo la prima dose e il 52% dopo la seconda potrebbero essere attribuibili all’effetto nocebo. Inoltre, stimano che il 24% degli eventi avversi locali dopo la dose iniziale e il 16% dopo la seconda siano anche correlati alle risposte al nocebo. Nel complesso, ciò equivale a circa due terzi degli effetti collaterali sistemici stimolati dall’effetto nocebo.