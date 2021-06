È successo in Spagna

Le vacanze cominciano male. Centinaia di studenti spagnoli sono risultati positivi al Covid-19 dopo un soggiorno a Maiorca a metà giugno per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Lo riportano diversi media della penisola iberica.

I primi sintomi sono comparsi pochi giorni dopo il rientro dei giovani vacanzieri nelle rispettive città.

Diffuso in tutto il Paese, il focolaio ha coinvolto centinaia di studenti. A Madrid sono stati registrati 245 casi, mentre più di 400 persone sono state poste in isolamento. Altri casi sono stati segnalati nei Paesi Baschi, in Cantabria, nelle regioni di Murcia, Valencia e Galizia.

Secondo La Vanguardia, tutti appartengono all’Alpha, la cosiddetta variante britannica. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti è asintomatica o ha sviluppato forme lievi del coronavirus.

Le autorità spagnole hanno lanciato una massiccia campagna di screening. La maggior parte degli studenti di Madrid ha viaggiato in autobus fino a Valencia poi ha preso il battello per Maiorca. «Già il viaggio in traghetto è stato pazzesco. Tutti insieme, senza mascherine e bevendo alcolici. È possibile che tutto sia cominciato lì», ha affermato un partecipante al quotidiano Nius Diario.

Una volta nella piccola isola delle Baleari, i giovani si sono divisi in diversi hotel ma dal 12 al 18 giugno si sono susseguiti vari eventi, come le barche da festa dove si sono riuniti studenti provenienti da tutta la penisola.

Anche un concerto reggaeton, tenutosi il 15 giugno, potrebbe essere stata la causa della diffusione. L’evento è stato sospeso dalla polizia per il mancato rispetto delle misure sanitarie.

La ministra della Sanità spagnolo Carolina Darias ha invitato i giovani ad assumersi la massima responsabilità perché «si sta osservando un certo rilassamento in alcune fasce di età della popolazione».