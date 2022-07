Anche Bassetti ne ha scritto su Twitter

Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, su Twitter ha affermato: “Credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”.

Ma cosa sappiamo su questa sottovariante? Secondo gli esperti, potrebbe essere la colpevole dell’aumento dei casi di Covid-19 in varie parti del mondo. I casi di contagio sono emersi in almeno 5 Paesi, in particolare in India. Alcuni casi sono stati identificati nel Regno Unito (5), in Germania, Nuova Zelanda e Canada.

Si chiama BA.2.75 perché è la seconda generazione della variante BA.2 che ha causato un’impennata di contagi nel Regno Unito alla fine del mese di marzo. Gli scienziati stanno tenendo d’occhio questa nuova variante del Covid-19 – Omicron – perché contiene nove mutazioni insolite nella sua proteina.

Questa nuova variante è stata scoperta per la prima volta in una sequenza isolata in India all’inizio di giugno e da allora è stata identificata in Australia, Canada, Giappone, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. In poche settimane, la variante è stata rilevata in più di 80 aree del mondo.