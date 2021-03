Il bollettino di martedì 9 marzo 2021

Il bollettino di martedì 9 marzo 2021 del Covid-19 in Italia.

del Covid-19 in Italia. Salgono rispetto a ieri i nuovi casi, i decessi e i ricoveri. Ma anche i tamponi.

Scende il tasso di positività.

In Italia, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 19.749 nuovi casi di coronavirus. In aumento, rispetto ai 13.902 di ieri. Lo riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi, invece, sono stati 376, in aumento rispetto ai 318 di ieri.

I dimessi/guariti sono stati 12.999, per cui il totale è salito a 2.521.731. Quindi, gli attualmente positivi salgono a 478.883.

Sale anche il numero dei ricoverati: + 618, totale 25.149. Così come i posti occupati in terapia intensiva: + 56, totale 2.756.

I tamponi processati sono stati 345.336 (contro i 184mila), per cui il tasso di positività è sceso al 5,7%.

In Lombardia 4.084 casi, in Campania 2.709 e in Emilia Romagna 2.429.

Infine, il numero totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 3.101.093, più 0,64% rispetto a ieri.