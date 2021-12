Il bollettino di martedì 21 dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 30.798 nuovi casi di Covid-19. In netto aumento ispetto a ieri, quando sono stati registrati 16.213 nuovi contagi (ma con molti meno tamponi, come ogni lunedì). Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I deceduti sono stati 153 contro i 137 di ieri, per un totale di 135.931 dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 9.393 (più 305), 1.012 i pazienti in terapia intensiva (più 25), 384.144 il totale degli attualmente positivi e 4.916.068 i dimessi/guariti da inizio epidemia, ovvero più 16.189 rispetto a ieri.

I tamponi processati sono stati 851.865 contro i 337mila circa di ieri, per un totale di 131.557.823. Di conseguenza, il tasso di positività sale al 4,02% contro il 4,3% di ieri.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è oggi di 5.436.143, +0,57%.