Il bollettino di venerdì 16 luglio 2021

Il bollettino dell’epidemia di Covid-19 in Italia di venerdì 16 luglio 2021.

In aumento i casi rispetto a ieri, così come le vittime e i ricoveri.

Sale anche il tasso di positività.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 2.898 nuovi casi di coronavirus. In aumento rispetto ai 2.455 di ieri. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia, quindi, è salito a 4.281.214 (+0,07%).

Le vittime sono state 11, rispetto alle 9 di ieri, per cui il bilancio dei decessi è di 127.851.

I dimessi/guariti sono stati 1.070 (totale: 4.110.649), quindi gli attualmente positivi salgono a 42.714.

Aumentano i ricoverati ordinari (+7, totale: 1.249) e di 8 i posti occupati in terapia intensiva (totale: 161).

I tamponi processati sono stati 205.602 (ieri circa 190mila) per un totale di 74.382.497. Il tasso di positività, quindi, sale dall’1,3% all’1,4%.

Nel Lazio sono stati rilevati 443 casi, in Veneto 425 e in Lombardia 399. In Sicilia 386.