Il bollettino di venerdì 29 gennaio

Il bollettino di oggi , 29 gennaio 2021, dell’epidemia di coronavirus in Italia.

, 29 gennaio 2021, dell’epidemia di coronavirus in Italia. Il rapporto test – positivi è sceso al 5%.

è sceso al 5%. Scendono ricoveri ordinari e posti occupati in terapia intensiva.

In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 13.574 nuovi casi di coronavirus su 268.750 test processati (molecolari e antigenici) con il rapporto test-positivi al 5%, in calo rispetto al 5,2% di ieri. I decessi sono stati 477 (totale: 87.858). Questo è emerso dal bollettino quotidiano della Protezione Civile e del Ministro della Salute.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è, quindi, salito 2.529.070.

È pari, poi, a 19.879 il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.973.388 dall’inizio della pandemia. In calo il numero degli attualmente positivi che è di 467.824.

Scendono a 2.270 le persone ricoverate in terapia intensiva, 18 in meno rispetto al giorno precedente. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 22.667 unità, 399 in meno rispetto a ieri.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.900), l’Emilia-Romagna (1.320), la Campania (1.175) e il Lazio (1.160). In Sicilia i nuovi positivi sono stati 944 (qui i dati).

Infine, è stato comunicato che Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e Alto Adige sono in fascia arancione. Tutte le altregialle da domenica 31 gennaio.