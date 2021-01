Sono 944 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.461 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,7%. La regione resta al settimo posto per contagio in Italia insieme al Piemonte e dopo Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Puglia e Veneto. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.408

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 44.267, con un decremento di 1.909 casi rispetto a ieri. I guariti sono 2816.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 291, Catania 177, Trapani 141, Messina 137, Siracusa 61, Agrigento 57, Caltanissetta 53, Enna 17, Ragusa 10.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.584, ovvero 36 in meno rispetto a ieri, dei quali 211 in terapia intensiva, 4 in meno del giorno precedente.

L’inchiesta sulla festa che ha procurato la zona rossa

Intanto scatta la prima inbchiesta ufficiale per epidemia colposa. La Guardia di finanza di Nicosia (En) han eseguito una serie di perquisizioni domiciliari nell’ambito dell’indagine sul focolaio di contagi recentemente registrato a Capizzi (Me). Al centro dell’inchiesta, avviata dalla Procura di Enna, è una festa di compleanno che si era svolta a ridosso delle festività natalizie in un locale di Nicosia alla quale ha preso parte un cospicuo numero di invitati, in prevalenza giovani, tutti provenienti dal paese del Messinese.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di accertare se il boom di contagi registrato a Capizzi, poi divenuto ‘zona rossa’, e nei comuni limitrofi sia stato effettivamente causato da comportamenti illeciti che hanno determinato un’esponenziale ed improvvisa crescita dei contagi tra gli abitanti della zona. Allo stato il reato ipotizzato è quello di epidemia colposa. Le perquisizioni domiciliari, così come tutti gli accertamenti in corso sono avvenute con il supporto di personale specializzato dell’Asp di Enna che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza, non solo ha assistito i militari ma ha anche curato l’iter di sanificazione di tutto il materiale sottoposto a sequestro, tra cui diversi smartphone e apparati informatici, in modo da consentirne il successivo esame in piena sicurezza.

La festa in un locale di Nicosia

Il Comune di Capizzi dalle ore 14 del 3 gennaio è stata dichiarata “zona rossa” per dieci giorni, poi il provvedimento è stato prolungato. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive originariamente dovevano restare in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio ma in seguito l’ordinanza fu prorogata e Capizzi doveva uscire dalla zona rossa lunedì 24 gennaio.

A causare l’improvvisa impennata di contagi nel piccolo centro sarebbe stata una festa privata per un diciottesimo tenuta nel Paese vicino che si trova in provincia di Enna ma pur sempre sui Nebrodi. La festa privata in un locale di Nicosia avrebbe provocato un focolaio Covid tra i partecipanti che provenivano proprio da Capizzi, un paese vicino di quasi tremila abitanti sui Nebrodi, nel Messinese. Il contagio si sarebbe poi esteso ad altre persone.