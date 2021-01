Il provvedimento

Il Comune di Capizzi, in provincia di Messina, dalle ore 14 di domani (domenica 3 gennaio) sarà “zona rossa” per dieci giorni.

Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus.

Le misure restrittive resteranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio.

Tutto questo mentre il bollettino di oggi in Sicilia parla di 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.093 tamponi processati . Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.468 dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 34.950 con un aumento di 603 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1276, 27 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1090, 17 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 186, 10 in più rispetto a ieri. I guariti sono 103.

La distribuzione nelle province vede Catania 271, Palermo 183, Messina 103, Siracusa 90, Enna 40 Trapani 26, Ragusa 17, Caltanissetta 3, Agrigento 1.

Intanto da giovedì 7 gennaio tutta Italia torna gialla ma con il nuovo dpcm in arrivo dopo il 10 e invigore dal 15 le regioni rischiano di colorarsi di nuovo in maniera diversa con i relativi stop alle attività e agli spostamenti. L’epidemia rallenta ma troppo lentamente mentre l‘Rt è in aumento e ci sono situazioni diverse fra regione e regione.

A rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l’ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. La Sicilia non è fra le Regioni a rischio nonostante l’indice Rt a 0,93 (nella esatta media Paese) e il ritorno alla crescita del contagio.Ma con l’annunciato cambio dei parametri di valutazione la situazione potrebbe modificarsi e far slittare l’isola di nuovo verso la zona arancione.