I dati dell'Istituto Superiore di Sanità

Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Impennata dei casi di Covid-19 fra i bambini di 6 – 11 anni.

Tasso dei non vaccinati nelle terapie intensive è 12 volte più alto di quello dei non vaccinati.

Nell’ultima settimana si è osservato un aumento dell’incidenza dei contagi da Covid-19 in tutte le fasce d’età e in particolare nella popolazione di età inferiore ai 12 anni. Lo rivela l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel suo report settimanale.

“Nel periodo 8 – 21 novembre 2021, in questa popolazione sono stati segnalati 31.365 nuovi casi, di cui 153 ospedalizzati e 3 ricoverati in terapia intensiva”, si spiega. Nella classe di età 6-11 anni “si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell’incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un’impennata nelle ultime due settimane“.

Nell’ultima settimana, nel dettaglio, è stato confermato l’andamento osservato nella precedente settimana, con il 27% dei casi diagnosticati nella popolazione di età scolare. Il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 32% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 6% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni.

Tasso dei non vaccinati nelle intensive è 12 volte più alto

Nell’ultimo mese il tasso di terapie intensive nei non vaccinati in Italia è a 6,7 per centomila, mentre nei vaccinati da meno di sei mesi è a 0,54 per centomila, ovvero 12 volte più basso.

Negli ultimi 30 giorni sono stati notificati 61.908 casi (37,7%) fra i non vaccinati, 4.260 casi (2.6%) fra i vaccinati con ciclo incompleto, 81.740 casi (49,7%) fra i vaccinati con ciclo completo entro sei mesi, 15.519 (9,4%) fra i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi e 969 casi (0,6%) fra i vaccinati con ciclo completo con dose aggiuntiva/booster. Il 49,1% delle ospedalizzazioni, il 64,2% dei ricoveri in terapia intensiva e il 44% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.