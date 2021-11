L'annuncio del ministro della salute del Belgio

Il Belgio ha registrato un primo caso con la nuova variante di coronavirus B.1.1.529, inizialmente riscontrata in Sudadrica.

Lo ha annunciato oggi, venerdì 26 novembre, in conferenza stampa il ministro della Sanità belga Frank Vandenbroucke. Si tratta di un paziente di ritorno dall’Egitto dopo essere transitato per la Turchia, secondo quanto riportano i media locali.

“SOSPENDERE TUTTI I VOLI DAI PAESI SUDAFRICANI”

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in una dichiarazione ha affermato:

“Prendiamo le notizie sulla nuova variante molto seriamente, sappiamo che le mutazioni possono portare a una diffusione in tutti il mondo in pochi mesi. È importante che tutti nell’UE agiscano molto velocemente, in modo deciso e unito. La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di attivare il freno di emergenza verso i Paesi della regione sudafricana per limitare la diffusione della variante”.

“Tutti i viaggi dovrebbero essere sospesi fino a quando non avremo una chiara comprensione del pericolo di questa nuova variante. Coloro che ritornano da questa regione devono rispettate rigide misure di quarantena”, ha aggiunto.

RICCIARDI: “LA VARIANTE È CONTAGIOSISSIMA”

La variante sudafricana preoccupa “perché si è diffusa in pochissimo tempo e quindi significa che è contagiosissima”. Lo ha detto a Sky Tg24 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Preoccupa, ma non ci dà ancora un allarme. Bene le mosse del nostro ministro e anche di altri Paesi nel cercare di bloccare la circolazione”, ha aggiunto.

“A maggior ragione in questo momento noi dobbiamo coprire quanto più possibile la popolazione nel più breve periodo di tempo per evitare a questo virus di continuare a circolare e di mutare. Fortunatamente i vaccini che abbiamo in questo momento proteggono contro la malattia, contro la morte. Ma, man mano che passa il tempo c’è il rischio che emerga una variante come quella sudafricana. Per questo dobbiamo vaccinare, vaccinare, vaccinare“.