Primo caso registrato in Israele

Scoperta una nuova variante del coronavirus in Sudafrica.

Il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza.

In Israele registrato il primo caso.

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha firmato un’ordinanza “che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”.

PRIMO CASO DELLA NUOVA VARIANTE IN ISRAELE

In Israele è stato registrato il primo caso della nuova variante, potenzialmente più contagiosa. Come riporta il Jerusalem Post, a essere contagiato è stato un uomo tornato in Israele dal Malawi. Sotto osservazione ci sono altri due casi, che potrebbero essere ricondotti alla nuova variante B.1.1.529: sono stati sequenziati geneticamente e ora le autorità sanitarie sono in attesa dei risultati. Tutti e tre i casi, i viaggiatori erano vaccinati. Israele, come il Regno Unito, ha interrotto i voli da e per il Sudafrica, per arginare subito la diffusione del contagio.

BORSA SPAVENTATA DALLA NUOVA VARIANTE

La nuova variante del coronavirus individuata in Africa spaventa le Borse europee, in scia con quelle asiatiche. I Mercati europei sono in forte calo in pre apertura con i future in flessione. I future dello Stoxx 50 estendono il calo e cedono il 2,6%. Gli investitori, secondo gli analisti, temono effetti negativi della nuova variante sulla ripresa economica globale.

Inoltre, c’è stato un nuovo brusco calo del greggio a seguito della nuova variante sudafricana del coronavirus. Il prezzo del barile torna infatti ai livelli dello scorso luglio azzerando il rally dell’autunno. In Texas il Wti è sceso fino a 74,56 dollari, per assestarsi poi intorno a 75,03 dollari (-4,26%). In calo anche il Brent, che lascia sul campo oltre il 3,8% a 79 dollari al barile.