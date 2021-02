La richiesta dell'azienda statunitense

Moderna ha chiesto di incrementare del 50% il contenuto delle fiale del vaccino anti Covid-19 .

ha chiesto di incrementare del 50% il contenuto delle fiale del . La richiesta è stata avanzata a varie autorità sanitarie mondiali.

In caso di accettazione, la modifica sarà operativa in 2 – 3 mesi.

La società americana di biotecnologie Moderna ha dichiarato ieri, venerdì 12 febbraio, di avere richiesto l’autorizzazione a varie autorità sanitarie di tutto il mondo per aumentare del 50% la capacità delle sue fiale di vaccino anti Covid-19 per accelerare le campagne di vaccinazione.

In un comunicato stampa l’azienda ha detto: «Al fine di ottimizzare le risorse e le opportunità per fornire più dosi più velocemente a ciascun mercato, Moderna si è offerta di riempire le sue fiale con un massimo di 15 dosi di vaccino, rispetto alle precedenti 10».

La US Medicines Agency (FDA) ha già autorizzato l’aumento del 40% del contenuto delle fiale, secondo quanto riportato dal New York Times. Un portavoce dell’azienda ha spiegato: «Qualsiasi modifica sarà soggetta all’autorizzazione finale delle varie autorità di regolamentazione. Ci vorranno circa due o tre mesi per applicare qualsiasi modifica». Per aumentare le dosi bisognerebbe rivedere le linee di produzione e questo richiederebbe meno di dieci settimane, cioè entro la fine di aprile.

Moncef Slaoui, ex consigliere capo del programma di vaccinazione americano di Donald Trump, ha affermato: «Sarebbe un grande passo avanti. Penso che avrà un impatto a breve termine».

Più del 10% della popolazione statunitense ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus, quasi la metà con Moderna e poco più della metà con Pfizer. Il presidente Joe Biden ha confermato che le due aziende forniranno 600 milioni di dosi in totale, sufficienti per immunizzare il 90% dei residenti.