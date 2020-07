Già le prime tre multe a Salerno

In Campania non indossare la mascherina nei luoghi dov’è obbligatorio farlo può costare una multa fino a 1000 euro.

L’ordinanza regionale è stata firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ieri, venerdì 24 luglio, e prevede non solo 1000 euro di multa ma anche la chiusura dell’esercizio commerciale dove un cliente o un dipendente dovessero essere sorpresi senza mascherina.

Ebbne, le prime tre multe da mille euro sono state elevate a Salerno, questa mattina, in tre esercizi commerciali della zona orientale. Non si esclude, quindi, la chiusura degli stessi locali. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato da alcune pattuglie della polizia municipale, ha effettuato personalmente sopralluoghi per constatare se gestori e personale degli esercizi commerciali rispettassero le disposizioni anti Covid.

Per il sindaco la maximulta «è giusta e va applicata senza sconti a nessuno. Non solo i gestori degli esercizi commerciali ma anche i clienti devono rispettare le norme. Serve una battaglia di tutti per sconfiggere questo virus. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Gli atti repressivi sono la soluzione estrema che verranno comunque applicati se la situazione non cambia».

«Il Covid non è stato sconfitto. Ognuno di noi – ha aggiunto il sindaco di Salerno – dovrebbe attenersi a semplici regole e comportamenti: lavarsi le mani, mantenere le distanze di sicurezza, evitare assembramenti ed indossare la mascherina. Intanto che arrivi il vaccino. Non è sicuramente facile controllare tutti e tutto. Deve scattare un meccanismo interiore nella coscienza di ognuno. Alle azioni persuasive, per chi sbaglia, seguiranno anche durissime azioni repressive se necessarie. Spero che i miei concittadini capiscano che bisogna salvaguardare la propria e l’altrui salute».