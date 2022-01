Cos'ha detto l'esperto di malattie infettive

Anthony Fauci, esperto in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid-19, ha affermato che “omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti” alla variante e molti di loro “saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno”.

Fauci ha, però, ricordato che i non vaccinati pagheranno un prezzo maggiore e negli Stati Uniti sono circa 65 milioni le persone che, per scelta o per esenzione, non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Il 62% ha ricevuto le due dosi e soltanto il 25% il richiamo.

L’esperto ha spiegato anche come gli Stati Uniti potrebbero essere sulla soglia di un periodo di transizione dopo il quale potrebbe diventare possibile convivere con il Covid-19.

Omicron in Cina

Dalla Cina, invece, la notizia che sono in corso cicli di test di massa per scovare e isolare Omicron. L’ultimo è avvenuto a Tianjin, dove vivono 14 milioni di persone, a poco più di 100 chilometri dalla capitale di Pechino, dov’è stato individuato un focolaio.

In totale, in Cina, sono stati segnalati 166 casi di trasmissione locale del coronavirus, 118 dei quali nella provincia di Henan.

Il bollettino ufficiale riporta anche 55 nuovi casi importati e 32 pazienti asintomatici. Dall’inizio della pandemia la Cina ha confermato soltanto 104.189 casi di Covid-19 con 4.636 decessi. Un numero decisamente strano…