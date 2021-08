Lo studio americano

Un nuovo studio pubblicato sul National Institutes of Health ha scoperto che il plasma convalescente utilizzato per trattare il Covid-19 non ha impedito la progressione della malattia in un gruppo a rischio di pazienti infettati se somministrato entro una settimana dai sintomi. Lo riporta il sito dell’Università del Michigan.

Lo studio, che è stato interrotto nel febbraio 2021 a causa della mancanza di efficacia basata sull’analisi provvisoria pianificata, ha analizzato i dati di 450 pazienti che hanno visitato i reparti di emergenza con diagnosi e sintomi di Covid-19 confermati in laboratorio e che si sono manifestati entro una settimana.

I risultati hanno rivelato che il trattamento con il plasma convalescente dei sopravvissuti al Covid-19 non è stato efficace nel prevenire la progressione della malattia rispetto alle vitamine e alla soluzione salina somministrate a un gruppo di controllo.

«Anche se i risultati non hanno mostrato miglioramenti significativi, questo non ci dice che il plasma convalescente sia completamente inefficace nel trattamento di tutti i pazienti con il Covid-19», ha affermato Frederick Korley, il primo autore dell’articolo e professore associato di medicina d’urgenza presso la University of Michigan Medical School.

«Il plasma convalescente può ancora essere utile se somministrato molto presto nel corso della malattia e in dosi molto più elevate di quelle utilizzate nel nostro studio. Ci sono altri sottogruppi di pazienti che possono trarre beneficio dal plasma convalescente, ed è quello che dobbiamo capire con la ricerca futura», ha aggiunto.

I risultati di questa sperimentazione clinica sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicinal.

Il plasma convalescente COVID-19, noto anche come plasma del sopravvissuto, è un plasma sanguigno derivato dai pazienti che si sono ripresi dal coronavirus.

Nel 2020, la FDA (l’ente che negli Stati Uniti d’America si occupa della regolamentazioni dei farmaci e delle cure) rilasciò un’autorizzazione all’uso di emergenza per consentire l’uso del plasma convalescente nei pazienti ricoverati per il Covid-19. L’obiettivo era prevenire la progressione verso i sintomi più gravi.

Questo studio clinico randomizzato e controllato è stato avviato nell’agosto 2020 ed è stato condotto dalla rete di studi clinici SIREN tra i pazienti ambulatoriali adulti che si sono presentati ai dipartimenti di emergenza con sintomi lievi del Covid-19 durante la prima settimana dopo l’infezione. L’età media dei partecipanti era di 54 anni e poco più della metà erano donne.

I partecipanti avevano anche almeno un fattore di rischio associato al Covid-19 grave, come obesità, ipertensione, diabete, malattie cardiache o malattie polmonari croniche ma nessuno era abbastanza malato in quel momento da essere ricoverato in ospedale.

I partecipanti allo studio, che ha avuto luogo in 48 centri di emergenza ospedalieri negli Stati Uniti, erano diversi dal punto di vista etnico. I ricercatori li hanno assegnati in modo casuale a ricevere un trattamento con il plasma convalescente Covid-19 ad alto titolo (contenente anticorpi anti-Covid-19) o con il placebo (soluzione salina infusa con multivitaminici privi di anticorpi).

Dopo un’analisi ad interim a sei mesi dall’inizio dello studio, i ricercatori non hanno riscontrato differenze significative nella progressione della malattia tra i due gruppi. Dei 511 pazienti arruolati nello studio, la progressione della malattia si è verificata in 77 pazienti (30%) nel gruppo plasma Covid-19 rispetto a 81 pazienti (31,9%) nel gruppo placebo.

«Speravamo che l’uso del plasma convalescente Covid-19 avrebbe raggiunto almeno una riduzione del 10% nella progressione della malattia in questo gruppo, ma invece la riduzione che abbiamo osservato è stata inferiore al 2%», ha affermato Clifton Callaway, referente principale dello studio professore di medicina d’urgenza presso l’Università di Pittsburgh. «Ciò è stato sorprendente per noi. Come medici, volevamo che il plasma facesse una grande differenza nel ridurre le malattie gravi ma non è stato così».