Le parole del virologo dell'Università Statale di Milano

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, a Un Giorno da Pecora, su Radio1, ha affermato: “Siamo nel mezzo della nuova ondata di Covid-19 e il picco sarà a fine luglio. Con Omicron 5 non basta aver fatto tre dosi di vaccino e aver avuto il Covid“.

L’esperto, quindi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, consiglia di indossare le mascherine anche al mare nei momenti di affollamento. Del Covid “bisognerà preoccuparsene ancora per un po’, purtroppo bisogna farlo perché la sua elevatissima contagiosità è ben superiore a morbillo e varicella. Omicron 5 rialza e rialzerà i casi, continueremo ad averne di gravi, seppur in modo proporzionale”.

Per Pregliasco, per non essere contagiati da Omicron 5, “non basta aver avuto il Covid e l’avere fatto tre dosi”. Quanto al fatto che secondo alcuni il Covid-19 sia ormai paragonabile a una semplice influenza, “diciamo che Omicron 5 è quattro volte tanto un’influenza forte”, ha spiegato l’esperto.

Ora “siamo a metà strada” di una nuova ondata pandemica: “il picco ci sarà verso fine luglio”. Riferendosi, infine, alle mascherine, “vanno indossate nei momenti di affollamento prima di andare sulla battigia, ad esempio all’ingresso degli stabilimenti”, ha concluso il virologo.

I numeri di oggi

Sono 16.571 le nuove positività al Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore in Italia. Lo comunica il Ministero della Salute. A fronte di 79.375 tamponi effettuati, il rapporto di positività è al 20.9%, in forte aumento rispetto al 19,1% di ieri. Si registrano anche 59 decessi. In aumento anche la pressione ospedaliera. Crescono di 10 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (totale a 209) e di 187 quello dei ricoverati nei reparti ordinari (totale a 4.585).