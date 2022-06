Soddisfatta la Lega

Ci sono novità sulle mascherine anti Covid-19.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza (che è in isolamento perché positivo al coronavirus), ha firmato ieri, mercoledì 15 giugno, l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine FFP2 nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Tali obblighi sono prorogati fino al 30 settembre.

Decade, inoltre, l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato ma sono raccomandate. Decaduto anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Soddisfatto Matteo Salvini, leader della Lega che “ha chiesto al presidente Draghi di fare quel che fanno tutti i Paesi europei. Il 90 per cento degli altri Paesi dell’Unione ha tenuto l’obbligo di mascherina solo per ospedali e case di riposo. Per prendere tram e bus ad agosto, senza aria condizionata, a Milano e Roma con 40 gradi, tenerla non ha nessun senso medico-scientifico. Siamo soddisfatti perché abbiamo salvato un milione di studenti, perché c’era qualche pasdaran della mascherina che voleva imbavagliare anche professori e studenti senza un motivo. Spero che la scelta di oggi possa essere aggiornata in positivo, tenendo l’obbligo di mascherina per ospedali e case di riposo, e non per il resto”.