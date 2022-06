La microbiologa Gismondo però rassicura

Fabrizio Pregliasco, virologo, ha lanciato un monito all’Adnkronos Salute.

Il docente dell’Università Statale di Milano, in vista del Consiglio dei Ministri di oggi, mercoledì 15 giugno, che dovrebbe decidere lo stop all’obbligo delle mascherine al chiuso (tranne che sui mezzi pubblici fino al 30 settembre), ha detto che “è importante mantenere la mascherina nei luoghi a rischio. Deve esserci buonsenso a prescindere, anche dove non c’è l’obbligo. Purtroppo si è arrivati un po’ ‘al pelo’. Forse si poteva già decidere qualche giorno fa, per dare continuità far sì che vengano meglio recepite le disposizioni. Magari un po’ fastidiose, ma necessarie alla luce della possibile onda, speriamo non troppo alta, alla quale temo assisteremo nelle prossime 3-4 settimane”.

La microbiologa Maria Rita Gismondo, però, ha affermato che “Omicron 5, e ce lo dicono i Paesi dove è già circolata in modo preponderante, per primo il Sudafrica, è molto contagiosa, ma poco patogena. Avremo un rialzo dei contagi nelle prossime settimane? Sicuramente sì, ma contagio non vuol dire malattia”.

“Io credo che l’estate sarà serena, come ci meritiamo – ha aggiunto la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano all’Adnkronos Salute – e speriamo poi lo siano anche l’autunno e le stagioni a seguire”.